Над территорией РФ за ночь сбили 57 беспилотников

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 57 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов — 37 дронов — было сбито над территорией Курской области. Еще 13 беспилотников нейтрализовали над Орловской областью, семь БПЛА — над акваторией Азовского моря, по одному — над Тульской и Брянской областями.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в городе Кропоткине Краснодарского края зафиксированы взрывы на территории нефтебазы в результате атаки Вооруженных сил Украины.

В ночь на 17 февраля несколько беспилотных аппаратов атаковали объекты на территории Краснодарского края. В результате атаки перекачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума была временно приостановлена на некоторых участках. Сообщалось о выводе из строя нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», ставшей целью атаки. Работа станции осуществлялась в режиме пониженной производительности.

Ранее цена нефти марки Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская».