В Польше рекомендовали гражданам сделать запасы еды и лекарств на три дня

МВД Польши посоветовало гражданам иметь стратегические запасы на три дня

Гражданам Польши нужно иметь запасы еды и лекарств, которых хватит на три дня автономной жизни. Об этом агентству PAP сообщил заместитель министра внутренних дел республики Веслав Лесникевич.

«В кризисной ситуации государство не сможет заменить действий самого гражданина», — сказал замглавы ведомства.

Лесникевич добавил, что гражданам также рекомендуется подготовить транзисторные радиоприемники. По его словам, подобные устройства могут стать единственным способом связи.

19 марта заместитель министра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей использовать противопехотные мины в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Белоруссией и Россией. Он заявил, что снаряды станут одним из ключевых элементов системы.

20 марта посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва не советует Варшаве проверять оборонительные возможности стран на практике. Дипломат напомнил, что двусторонний Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства дает право отвечать на внешние угрозы, используя весь имеющийся арсенал сил и средств.

Ранее страны Балтии и Польша рекомендовали выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.