Грызлов предостерег Польшу от провокаций на границе с РФ и Белоруссией

Москва не рекомендует Польше проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии на практике. Об этом заявил ТАСС посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя желание Варшавы разместить противопехотные мины на границах с двумя государствами.

Грызлов напомнил, что 13 марта во время личной встречи в Москве президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись ратификационными грамотами по двустороннему Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. По словам посла, этот документ вместе с ранее заключенными соглашениями дает право России и Белоруссии отвечать на внешние угрозы, используя весь имеющийся арсенал сил и средств.

«На месте руководства Польши я бы не рисковал проверять наши оборонительные возможности на практике», — подчеркнул Грызлов.

Он добавил, что Россия не видит никаких предпосылок для установки польскими властями противопехотных мин на границе с Союзным государством. Посол подчеркнул, что обстановка на границе Союзного государства с Польшей в принципиальном плане не менялась с момента начала спецоперации на Украине. С нашей стороны никаких угроз не исходит, заключил Грызлов.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей разместить противопехотные мины на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, это решение принято в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит». Бейд сообщил, что на эти цели Польше нужны противопехотные мины в количестве до миллиона. Их планируется произвести внутри страны силами Польской оружейной группы.

Ранее страны Балтии и Польша рекомендовали выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.