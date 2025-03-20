Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грызлов предостерег Польшу от провокаций на границе с РФ и Белоруссией

Грызлов призвал Польшу не проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии
close
РИА «Новости»

Москва не рекомендует Польше проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии на практике. Об этом заявил ТАСС посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя желание Варшавы разместить противопехотные мины на границах с двумя государствами.

Грызлов напомнил, что 13 марта во время личной встречи в Москве президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись ратификационными грамотами по двустороннему Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. По словам посла, этот документ вместе с ранее заключенными соглашениями дает право России и Белоруссии отвечать на внешние угрозы, используя весь имеющийся арсенал сил и средств.

«На месте руководства Польши я бы не рисковал проверять наши оборонительные возможности на практике», — подчеркнул Грызлов.

Он добавил, что Россия не видит никаких предпосылок для установки польскими властями противопехотных мин на границе с Союзным государством. Посол подчеркнул, что обстановка на границе Союзного государства с Польшей в принципиальном плане не менялась с момента начала спецоперации на Украине. С нашей стороны никаких угроз не исходит, заключил Грызлов.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей разместить противопехотные мины на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, это решение принято в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит». Бейд сообщил, что на эти цели Польше нужны противопехотные мины в количестве до миллиона. Их планируется произвести внутри страны силами Польской оружейной группы.

Ранее страны Балтии и Польша рекомендовали выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами