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Страны Балтии и Польша рекомендовали выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

Минобороны стран Балтии и Польши призвали выйти из Конвенции о запрете мин
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Министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии заявили об ухудшении безопасности из-за Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин и рекомендовали выйти из нее. Их позиция отражена совместном заявлении, которое приводит Минобороны Эстонии.

Оттавская конвенция запрещает государствам-членам применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины и требует их уничтожения.

После ратификации документа в регионе существенно ухудшилась безопасность, а военная угроза государствам-членам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией, значительно возросла, считают они.

«Учитывая эту нестабильную обстановку безопасности, характеризующуюся российской агрессией и сохраняющейся угрозой евроатлантическому сообществу, необходимо рассмотреть все меры, которые укрепят наши возможности сдерживания и обороны. Мы считаем, что в текущей ситуации в сфере безопасности крайне важно обеспечить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора новых систем вооружения и решений для укрепления уязвимого восточного фланга Альянса», — говорится в заявлении глав Минобороны этих стран.

При этом эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил, что для обеспечения государственной обороны Эстонии нет необходимости в размещении противопехотных мин.

В начале марта идею выхода из конвенции поддержал глава польского правительства Дональд Туск.

Ранее глава МО Финляндии допустил выход из соглашения о запрете противопехотных мин.

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