В Энгельсе вновь ограничили доступ к нескольким садовым некоммерческим товариществам

Доступ к нескольким садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Энгельсе Саратовской области вновь ограничили в связи с обнаружением новых потенциально опасных обломков БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В связи с обнаружением новых потенциально опасных обломков по просьбе профильных служб временно вновь вводятся ограничения на доступ к тем же СНТ в Энгельсе», — написал он.

Бусаргин попросил местных жителей «отнестись с пониманием», поскольку «ограничения в первую очередь связаны с вопросами безопасности, являющимися приоритетными».

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин. По его данным, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские войска атаковали Энгельс в Саратовской области беспилотниками типа PD-2 и «Лютый».

Ранее больница в Саратовской области перестала принимать пациентов после атаки БПЛА.