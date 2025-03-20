Больница в Саратовской области перестала принимать пациентов после атаки БПЛА

Энгельсская городская клиническая больница №1 в Саратовской области перестала принимать экстренных пациентов после атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения», — рассказал чиновник.

Сотрудники учреждения пытаются восстановить его работу в штатном режиме к вечеру 20 марта. В результате удара беспилотника в больнице был поврежден кислородный трубопровод. Его также планируют починить в течение дня. Подчеркивается, что это повреждение не скажется на качестве оказываемой медицинской помощи.

Атака БПЛА на город произошла в ночь на 20 марта. Сообщалось, что в результате атаки БПЛА в больнице в Энгельсе были выбиты окна и была ранена женщина. Позднее стало известно об еще одной пострадавшей.

Ранее последствия атаки украинских дронов на многоэтажный дом в Раменском попали на видео.