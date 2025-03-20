Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больница в Саратовской области перестала принимать пациентов после атаки БПЛА

Больница в Энгельсе перестала принимать экстренных пациентов после атаки БПЛА
close
Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Энгельсская городская клиническая больница №1 в Саратовской области перестала принимать экстренных пациентов после атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения», — рассказал чиновник.

Сотрудники учреждения пытаются восстановить его работу в штатном режиме к вечеру 20 марта. В результате удара беспилотника в больнице был поврежден кислородный трубопровод. Его также планируют починить в течение дня. Подчеркивается, что это повреждение не скажется на качестве оказываемой медицинской помощи.

Атака БПЛА на город произошла в ночь на 20 марта. Сообщалось, что в результате атаки БПЛА в больнице в Энгельсе были выбиты окна и была ранена женщина. Позднее стало известно об еще одной пострадавшей.

Ранее последствия атаки украинских дронов на многоэтажный дом в Раменском попали на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами