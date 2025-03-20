SHOT узнал, откуда ВСУ запускали беспилотники во время атак на Энгельс

Вооруженные силы Украины атаковали Энгельс в Саратовской области беспилотниками типа PD-2 и «Лютый». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации канала, беспилотники были снаряжены кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около 5 кг. Предположительно, их запускали из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей Украины.

Регион атаковали вражеские дроны «Лютый», PD-2, а также неизвестные беспилотники кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров. Все дроны шли группами по 10–15 штук на малой высоте. Специалисты исследуют обломки сбитых дронов.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин. По его данным, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Ранее больница в Саратовской области перестала принимать пациентов после атаки БПЛА.