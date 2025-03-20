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В Раде рассказали, продлят ли на Украине военное положение и мобилизацию после 9 мая

Дмитрук: на Украине не продлят военное положение и мобилизацию с 9 мая
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Военное положение и мобилизация на Украине не будут продлены после истечения срока их действия 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«9 мая ВП (военное положение. — «Газета.Ru») и мобилизация продлены не будут!» — заявил депутат.

Кроме того, депутат выразил сомнение, что Владимиру Зеленскому удастся удерживать такой режим на Украине в апреле. По словам Дмитрука, в военкоматы поступило распоряжение о том, что 9 мая будет стоп.

5 февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения в стране и мобилизации на 90 дней — до 9 мая 2025 года.

19 января главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях.

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, запретив военнобязанным мужчинам покидать страну.

Ранее Рогов назвал символичным продление на Украине военного положения до 9 мая.

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