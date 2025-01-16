Рогов счел срок продления украинского военного положения символичным

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал символичным продление военного положения на Украине до 9 мая.

«Видимо они, как и их идейные вдохновители фашисты, понимают, что 9 мая наша страна будет праздновать победу», — сказал он.

Рогов отметил, что «режим Зеленского обречен». По его мнению, после его капитуляции украинцы будут отмечать два дня Победы: первый — в Великой Отечественной войне, второй – «над бандеровским оккупационным режимом».

10 января депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин заявил, что украинское руководство не отменит введенное в государстве военное положение сразу же после завершения боевых действий. Парламентарий выразил уверенность, что отмена военного положения на Украине станет «длительным процессом».

Ранее депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли законопроект, предполагающий введение на Украине курса общевойсковой подготовки.