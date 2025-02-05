На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

Согласно информации канала, военное положение и всеобщую мобилизацию продлили на 90 дней, до 9 мая 2025 года.

19 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине впервые лишили прав водителя из-за нарушения правил воинского учета.