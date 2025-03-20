Сотрудники МЧС спасли людей на пожаре на севере Москвы

МЧС: сотрудники ведомства спасли трех человек на пожаре на севере Москвы

Трех человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре на севере Москвы, пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в квартире на 5-м этаже жилого дома на улице 8 Марта. Огнеборцы спасли людей с помощью спасустройств.

В ведомстве отметили, что пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали 59 специалистов и 14 единиц техники.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли 20 человек, добавили в МЧС.

До этого сообщалось, что в хостеле, расположенном на востоке Москвы, произошел пожар.

По имеющейся информации, возгорание произошло в доме на Амурской улице в районе Гольяново. Пожар, сопровождаемый сильным дымом, начался на втором этаже. Внутри помещения оказались заблокированы три человека.

Вызванные на место происшествия пожарные эвакуировали пятерых пострадавших. Один из них передан медикам. Еще одного человека спасти не удалось.

Ранее в центре долголетия в Москве произошло задымление.