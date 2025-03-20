Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МЧС спасли людей на пожаре на севере Москвы

МЧС: сотрудники ведомства спасли трех человек на пожаре на севере Москвы
close
РИА Новости

Трех человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре на севере Москвы, пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в квартире на 5-м этаже жилого дома на улице 8 Марта. Огнеборцы спасли людей с помощью спасустройств.

В ведомстве отметили, что пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали 59 специалистов и 14 единиц техники.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли 20 человек, добавили в МЧС.

До этого сообщалось, что в хостеле, расположенном на востоке Москвы, произошел пожар.

По имеющейся информации, возгорание произошло в доме на Амурской улице в районе Гольяново. Пожар, сопровождаемый сильным дымом, начался на втором этаже. Внутри помещения оказались заблокированы три человека.

Вызванные на место происшествия пожарные эвакуировали пятерых пострадавших. Один из них передан медикам. Еще одного человека спасти не удалось.

Ранее в центре долголетия в Москве произошло задымление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами