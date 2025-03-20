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Житель Нижневартовска, взявший сына в заложники, получил 13,5 лет

В ХМАО мужчину, взявшего в заложники сына, приговорили к 13,5 года заключения
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Житель Нижневартовска, 44-летний Владимир Широков, приговорен судом Ханты-Мансийского автономного округа к 13,5 годам лишения свободы за серию тяжких преступлений, совершенных в марте 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прибыв в состоянии наркотического опьянения домой, он заперся в квартире с трехлетним сыном, угрожая ему расправой. При попытке сотрудников правоохранительных органов проникнуть в квартиру, Широков открыл огонь из охотничьего ружья, выстрелив в воздух и дважды в дверь, за которой находились полицейские. После продолжительных переговоров мужчина сдался, освободив ребенка. Кроме того, Широков сообщил о ложном минировании квартиры и подвала жилого дома, а также произвел выстрелы в окна соседних зданий.

Следствие квалифицировало действия Широкова по нескольким статьям УК РФ, включая незаконное лишение свободы несовершеннолетнего с применением оружия, угрозу жизни, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хулиганство и заведомо ложное сообщение о теракте.

Следствие установило, что причиной этих преступлений стала ссора с супругой.

Несмотря на требование гособвинения о назначении 15 лет лишения свободы, суд приговорил Широкова к 13 годам и 6 месяцам, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима.

На прошлой неделе Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Юрия Андреева, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия возле детского сада в Новой Москве.

Ранее в Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма.

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