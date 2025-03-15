Суд отправил под арест открывшего стрельбу у детского сада в Москве

Устроившего стрельбу возле детсада в Новой Москве отправили под домашний арест

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Юрия Андреева, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия возле детского сада в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Срок домашнего ареста установлен на 1 месяц и 29 дней.

Обвинение предъявлено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Накануне неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался на территорию частного детского сада Bilingual Kids Academy в Коммунарке в Новой Москве и открыл стрельбу. В результате нападения ранение в ногу получил мужчина. Дети в ходе конфликта не пострадали.

Следственный отдел ОМВД «Коммунарский» инициировал производство по факту хулиганских действий, связанных со стрельбой в общественном месте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Ранее была названа причина стрельбы у детского сада в Новой Москве.