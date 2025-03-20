Глава Росводресурсов спрогнозировал объем половодья в Оренбуржье

Росводресурсы: объем половодья в Оренбуржье будет в 1,5 меньше, чем год назад

Объем воды половодья в Оренбургской области весной прогнозируется в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что оснований для сильного беспокойства нет.

«Половодье прошлого года составило за второй квартал порядка 3–3,5 кубических километра. Сейчас прогноз Росгидромета — от 1 до 2,1 при норме 1,2. Это в полтора, а то и больше, раза меньше», — пояснил Кириллов.

До этого завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов сообщил, что в Оренбургскую область этой весной может вернуться разрушительное наводнение, которое произошло в прошлом году – об этом говорит наблюдаемая сегодня погода.

Напомним, начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) Регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук предупредил, что в европейской части России в этом году острой будет проблема маловодья рек. В том числе на Волге, как минимум в начале навигации, придется ограничить судоходство. По его словам, проблемы коснутся и Краснодарского края – воды может не хватить.

Ранее в Кургане рассказали о вероятности весеннего наводнения.