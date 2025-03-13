«Воды просто нет»: маловодье Волги грозит срывом сезона судоходства

В европейской части России в этом году острой будет проблема маловодья рек. В том числе на Волге, как минимум в начале навигации, придется ограничить судоходство, считает начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) Регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук. Проблемы будут на протяжении всего лета, предупредил он в беседе с НСН.

«Проблемы уже есть, воды нет. Вся Верхняя Волга с этим столкнулась, все водохранилища закрыты минимально, заполнить их вряд ли получится. В пределах нормы у нас только часть Камы и все», — пояснил эксперт.

Отмена судоходства на этом фоне затронет крупнотоннажное судоходство и круизные лайнеры. Как будет складываться ситуация в целом во всем сезоне, зависит от осадков. Согласно предварительному прогнозу, сейчас уровень рек достиг низшего показателя с 1958 года. Воды и в предыдущие годы было недостаточно, а сегодня реки находятся на минимальном уровне, подчеркнул Беднарук.

Обычно эту проблему решают с помощью регулирования стоков воды, однако этому препятствуют слишком большие разрывы – так, не заполненным и не выведенным на предусмотренные проектом остаются Чебоксарское водохранилище. До конца не урегулированы все вопросы относительно реконструкции рыбного хозяйства Нижней Волги. В целом запланированные структурные мероприятия не завершены, констатировал специалист.

«Проблемы будут все лето, если не будет большого количества осадков. Проблемы коснутся и Краснодарского края, воды может не хватить», — заключил он.

Напомним, до этого Сергей Беднарук отмечал, что в России необходимо активно строить новые водохранилища и системы каналов, так как в противном случае не избежать угрозы дефицита пресной воды, уровень которой неминуемо падает. Решить эту проблему без создания новой инфраструктуры невозможно, подчеркнул он.

Ранее в Новочеркасске ввели повышенную готовность из-за падения уровня воды.