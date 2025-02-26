В Кургане рассказали о вероятности весеннего наводнения

Вероятность наводнения в Кургане нынешней весной оценивается в 15%. Об этом, ссылаясь метеоролога-любителя Илью Винштейна, сообщает URA.ru.

По словам Винштейна, максимальный уровень реки Тобол в Кургане составит 570 см при погрешности 120 см. Верхняя граница прогноза составит 690 см. Высота воды реки будет на 1 метр выше нормы.

Винштейн отметил, что неблагоприятное явление начинается после 700 см, а опасное явление — с 850 см. Шоссе Тюрина уходит под воду после 720 см.

Таким образом, уточнил метеоролог, вероятность наводнения оценивается всего в 15%.

В апреле 2024 года в Курганской области произошло наводнение. В результате него были подтоплены несколько тысяч жилых зданий и дач, а также мосты и автомобильные дороги.

Ранее Путин дал указания по компенсациям после паводка.