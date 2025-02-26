Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кургане рассказали о вероятности весеннего наводнения

Метеоролог Винштейн: вероятность весеннего наводнения в Кургане составляет 15%
close
Телеграм-канал «Ярослав Семенов»

Вероятность наводнения в Кургане нынешней весной оценивается в 15%. Об этом, ссылаясь метеоролога-любителя Илью Винштейна, сообщает URA.ru.

По словам Винштейна, максимальный уровень реки Тобол в Кургане составит 570 см при погрешности 120 см. Верхняя граница прогноза составит 690 см. Высота воды реки будет на 1 метр выше нормы.

Винштейн отметил, что неблагоприятное явление начинается после 700 см, а опасное явление — с 850 см. Шоссе Тюрина уходит под воду после 720 см.

Таким образом, уточнил метеоролог, вероятность наводнения оценивается всего в 15%.

В апреле 2024 года в Курганской области произошло наводнение. В результате него были подтоплены несколько тысяч жилых зданий и дач, а также мосты и автомобильные дороги.

Ранее Путин дал указания по компенсациям после паводка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами