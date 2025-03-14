Эксперт предупредил об угрозе еще одного наводнения в Оренбургской области

В Оренбургскую область этой весной может вернуться разрушительное наводнение, которое произошло в прошлом году – об этом говорит наблюдаемая сегодня погода, отметил завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов. В беседе с НСН он добавил, что оно вряд ли будет таким же катастрофическим по масштабам, как в прошлый раз.

«Еще недели две назад большого половодья в Оренбургской области не ожидалось, но обстановка меняется — выпал снег, поэтому риск наводнения за это время слегка возрос», — подчеркнул гидролог.

По его словам, сейчас никто не дает гарантий, что за прошлым наводнением последует новое, но зависеть все будет от уровня воды в снеге и скорости его таяния. Масштабы стихии, аналогичные прошлому году, маловероятны, заверил Болгов.

Он назвал и другие грядущие проблемы – так, весь бассейн Оки, Москвы-реки и Рыбинского водохранилища попал под угрозу из-за низкого притока воды. Это создает угрозы и для судоходства, и для размножения рыбы, и для электроэнерги, предупредил специалист.

«Скорее всего, здесь объявят режим строжайшей экономии», — заключил он.

Напомним, начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) Регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук предупредил, что в европейской части России в этом году острой будет проблема маловодья рек. В том числе на Волге, как минимум в начале навигации, придется ограничить судоходство. По его словам, проблемы коснутся и Краснодарского края – воды может не хватить.

Ранее в Кургане рассказали о вероятности весеннего наводнения.