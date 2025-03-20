В США предрекли конец влияния Маска на Белый дом

Bloomberg: решение по DOGE может стать началом конца для роли Маска в Белом доме

Решение американского судьи наложить временный запрет на действия департамента государственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, из-за неправомерности ликвидации USAID может положить конец влиянию Маска на администрацию Дональда Трампа, которое было особенно заметно на заре президентства. Таким мнением поделился колумнист агентства Bloomberg Ноа Фельдман.

Автор статьи подчеркивает, что хотя формально решение суда допускает последующее утверждение действий Маска уполномоченными лицами, оно фактически лишает его возможности самостоятельно отдавать распоряжения государственным органам. Таким образом, судебный запрет существенно ограничивает полномочия Маска в рамках государственной машины.

Фельдман предполагает, что Маск может попытаться обжаловать решение в Верховном суде. Однако, по его мнению, для Маска было бы целесообразнее сосредоточиться на управлении своими коммерческими предприятиями, нуждающимися в его внимании куда больше, чем администрация Трампа.

В начале февраля Маск заявил, что USAID финансировало создание биологического оружия и COVID-19. После этого штаб-квартиру агентства в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента страны.

Ранее Маск раскрыл основную цель работы USAID.