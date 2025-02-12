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Маск раскрыл основную цель работы USAID

Маск сообщил, что работа USAID во многом была направлена на влияние на выборы
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Работа Агентства по международному развитию США (USAID) в основном была нацелена на оказание влияния на выборы. Об этом сообщил руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск в ходе беседы с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

«Слишком многое из того, что делало Агентство по международному развитию, было направлено на влияние на выборы», — отметил он.

Маск подчеркнул, что USAID применяло «сомнительные способы», чтобы повлиять на выборы.

В начале февраля администрация президента США Дональда Трампа опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США (USAID). По данным Белого дома, ведомство выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале. Помимо этого, USAID финансировало туризм в Египте и постановку «мюзикла DEI» в Ирландии.

Позже стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру. Останутся всего 294 специалиста.

Ранее Маск заявил, что USAID не должно существовать.

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