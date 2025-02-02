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Маск заявил, что USAID финансировало создание биологического оружия и COVID-19

Маск: USAID финансировало создание биологического оружия, включая COVID-19
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Агентство по международному развитию США (USAID) направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус. Об этом заявил руководитель департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработку биологического оружия, включая COVID-19», — отметил он.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке».

2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать. При попытке зайти на сайт указано, что веб-страница по адресу https://www.usaid.gov/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.

Был ли сайт удален или закрыт, пока неизвестно. Агентство Reuters считает, что сайт USAID был отключен, поскольку администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по передаче агентства под контроль Госдепартамента.

С 2022 года USAID направило Украине более $7,6 млрд в качестве гуманитарной помощи и поддержки.

20 января президент США подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Вашингтона.

Ранее Илону Маску предоставили доступ к платежной системе США.

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