В Кремле не стали комментировать место России в рейтинге «счастливых стран»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать рейтинг самых счастливых стран мира, согласно которому РФ заняла 66 место.

«Мы не знаем, какие критерии были, как такие выводы делаются. Я не стал бы ничего комментировать», — сказал представитель Кремля.

Несколькими часами ранее Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете презентовал «Всемирный доклад о счастье». Согласно представленным данным, Финляндия восьмой раз подряд заняла лидирующую позицию в рейтинге самых счастливых стран. При этом Россия в этом списке находится на 66-й строчке. В прошлом году страна занимала 72-е место.

6 марта исследование Pro-Vision Communications показало, что по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52,4% россиянок, а средняя оценка «женского счастья» по стране составляет 3,41 балла из 5. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, отношениями с близкими и карьерой, россиянки признаются: им не хватает финансовой стабильности, здоровья, а также эмоций и новых впечатлений.

Ранее опрошенные россияне признались, что им нужно больше денег для счастья.