Опубликован рейтинг женского счастья в России

По-настоящему счастливыми чувствуют себя 52,4% россиянок, а средняя оценка «женского счастья» по стране составляет 3,41 балла из 5. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, отношениями с близкими и карьерой, россиянки признаются: им не хватает финансовой стабильности, здоровья, а также эмоций и новых впечатлений.

Как оказалось, счастливыми считают себя 52,4% жительниц России. Еще 26,8% затруднились сказать, счастливы ли они. И почти каждая пятая женщина (20,7%) призналась, что в данный момент скорее несчастна. При этом средний балл «женского счастья» по России составил 3,41 из 5 — «троечку с плюсом», по словам одной из респондентов.

Отвечая на вопрос, что приносит им счастье, почти две трети россиянок указали семью и детей (62,8%). На втором месте — здоровье и красота (56,7%), а на третьем — материальное благополучие. При этом половина респондентoк находит счастье в себе: собственных решениях, успехах, взглядах и поступках. А вот карьера приносит счастье лишь одной из четырех российских женщин.

Россиянки точно знают, что значит быть счастливой. 57,3% респонденток уверены, что главное для девушек — оставаться в гармонии с собой и миром. Высоко ценятся спокойствие, взаимная любовь и радость общения с друзьями и близкими. Чуть ниже — свобода, здоровье, а также красота и привлекательность.

Точно знают девушки и то, чего им не хватает. Если бы каждая могла бы изменить в жизни всего одну вещь, большинство предпочли бы повысить доход и поправить здоровье. Также в списке «запросов» для счастья — путешествия и новые впечатления, улучшение отношений с партнером и больше времени для себя.

А вот идея о том, что женщина не может быть счастлива без мужчины, окончательно потеряла актуальность. Почти половина россиянок (48,8%) считают, что «милый рядом» для счастья желателен, но необязателен. 36,6% уверены в том, что счастье — это внутреннее состояние, которое не зависит от наличия партнера. И лишь 14,6% верят, что стать счастливой возможно только в отношениях.

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