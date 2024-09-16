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Россияне признались, что им нужно больше денег для счастья

SuperJob: для счастья жителю России ежемесячно нужно 250 тысяч рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Опрошенные россияне заявили, что для счастья им стало необходимо больше денег — они оценили свои потребности на 16% выше. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование провели с 12 августа по 13 сентября. Эксперты опросили 20,5 тысячи человек старше 18 лет в 500 населенных пунктах.

Оказалось, что необходимая для счастья сумма составила минимум 250 тысяч рублей в месяц. При этом полгода назад жителю России для счастья требовалось 215 тысяч рублей.

Однако в зависимости от региона сумма для счастья разная. Например, за последние полгода запросы москвичей выросли с 267 до 276 тысяч. Таким образом, Москва традиционно взяла первенство по зарплатным требованиям.

Следом за столицей идут Владивосток и Ростов-на-Дону, где для счастья хотят 270 тысяч и 257 тысяч соответственно.

В регионах Сибири достаточной для счастья назвали зарплату от 210 до 250 тысяч рублей. Наименьшие зарплатные требования оказались в Кирове, где хотят зарабатывать 190 тысяч.

Опрос также показал, что мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам — 270 тысяч и 230 тысяч рублей соответственно. При этому молодым людям от 24 лет нужно меньше средств, чем взрослым — 185 тысяч и 260 тысяч рублей в месяц.

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