В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины

С начала 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в России увеличилась на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Стоимость минимального набора достигла отметки в 7326,3 рубля. Всего в такую продуктовую корзину входят 33 наименования продуктов: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и т.д.

В регионах ситуация со стоимостью наборов отличается. Дороже всего он обходится жителям Чукотки, там он обойдется в 16 690,8 рубля. Дешевле всего его могут купить жители Мордовии, за 6062 рубля.

Недавно доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что продукты питания в России могут подешеветь на 10–15% этой весной по сравнению с прошлой.

Похожего мнения придерживается экономист и аналитик Александр Разуваев. Он утверждал, что в марте в России ожидается снижение цен на продукты и бытовую технику.

Ранее Роспотребнадзор Прикамья запретил некоторые продукты и блюда в школьных столовых.