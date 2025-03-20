Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины

«Руспродсоюз»: стоимость минимальной продуктовой корзины в РФ выросла на 1,9%
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

С начала 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в России увеличилась на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Стоимость минимального набора достигла отметки в 7326,3 рубля. Всего в такую продуктовую корзину входят 33 наименования продуктов: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и т.д.

В регионах ситуация со стоимостью наборов отличается. Дороже всего он обходится жителям Чукотки, там он обойдется в 16 690,8 рубля. Дешевле всего его могут купить жители Мордовии, за 6062 рубля.

Недавно доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что продукты питания в России могут подешеветь на 10–15% этой весной по сравнению с прошлой.

Похожего мнения придерживается экономист и аналитик Александр Разуваев. Он утверждал, что в марте в России ожидается снижение цен на продукты и бытовую технику.

Ранее Роспотребнадзор Прикамья запретил некоторые продукты и блюда в школьных столовых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами