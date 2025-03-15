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В Роспотребнадзоре напомнили, каких блюд не должно быть в школьных столовых

Ura.ru: пермский Роспотребнадзор напомнил, что школьникам нельзя есть окрошку
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Павел Лисицын/РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило жителям Прикамья о том, какие блюда можно и нельзя подавать школьникам в учебных заведениях. Об этом сообщает Ura.ru.

Согласно информации, полученной от ведомства, в образовательных учреждениях все блюда должны готовиться способами, максимально сохраняющими полезные свойства продуктов. К ним относятся тушение, отваривание, приготовление на пару, запекание и припускание.

При этом в школьном меню не должно быть окрошек и холодных супов, яичницы-глазуньи, блинчиков с мясом и творогом, макарон с рубленым яйцом и по-флотски, грибов, закусочных консервов, студней и заливных блюд, форшмака, сырокопченых колбас и продуктов, жаренных во фритюре.

Кроме того, Роспотребнадзор добавил, что в школьных столовых не должны подавать кетчупы, острые соусы и майонез, первые и вторые блюда из сухих пищевых концентратов, карамель и кремовые кондитерские изделия, а также газированные напитки и кофе.

Ранее психологи осудили идею поощрять школьников за «пятерки» скидками на питание.

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