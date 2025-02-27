Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты и бытовую технику

В России снижение цен на продукты и бытовую технику ожидается в марте. Об этом заявил экономист и аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru.

«Снижение цен на бытовую технику в марте точно ждать. Также можем ожидать снижение цен на импортное вино и поставки его в Россию», — отметил он.

Кроме того, стоит ожидать снижения цен на российские сыры, одежду, косметику, подчеркнул Разуваев. Он обратил внимание на то, что постепенно начнется возврат импортных брендов.

«Если раньше они шли через пять транспортных цепочек, то сейчас их будет меньше и, соответственно, цена станет ниже», — добавил экономист.

Накануне Банк России сообщил, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться. Это произойдет под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий, добавил регулятор.

19 февраля доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1-1,2% к февралю. По его словам, дезинфляционными факторами в настоящее время выступают устойчивое снижение кредитования, в том числе потребительского, и укрепление рубля на фоне падения мировых цен на углеводороды.

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