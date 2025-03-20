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Россиянам пообещали, что продукты и одежда резко подешевеют

Экономист Бутырина: весной продукты подешевеют на 10-15%, одежда — на 20-30%
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Продукты питания в России могут подешеветь на 10-15% этой весной по сравнению с прошлой, а одежда и обувь — на 20-30%, допустила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Снижение цен зависит от конкретного продукта и региона. В случае с продуктами питания снижение может составлять от 10% до 15%. Если в этом сезоне будет хороший урожай, цены на основные продукты питания (например, картофель, овощи) могут снизиться из-за увеличения предложения. Если складские запасы будут высокими, это также может способствовать снижению цен. В случае сезонных распродаж одежды и обуви — и больше, в зависимости от запаса и спроса. С приходом весны может произойти снижение цен на зимнюю коллекцию одежды и обуви, так как ритейлеры стремятся освободить места для нового сезона. Скидки могут достигать 20–30% на устаревшие модели.

Она добавила, что в связи с колебаниями курса валют и изменениями в импортных пошлинах цены на определенную электронику могут снизиться — например, если производители найдут новые способы оптимизации затрат или уменьшится спрос на определенные модели.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция с 4 по 10 марта составила 10,06%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел мармелад.

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