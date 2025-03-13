В Турции оценили идею отмены системы «все включено» в отелях

Индустрия туризма Турции пока не готова к отмене системы «все включено» (all inclusive) в отелях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в российском туристическом секторе.

«‎Туристы адаптированы к тому, чтобы заранее определять свой бюджет на отдых в Турции. Отменить систему, которая доказала себя… мы к этому пока не готовы. Российские туристы могут начать тратить больше на питание и развлечения вне отелей, что может привести к изменению их бюджета на поездку в Турцию», — сказал источник агентства.

По его словам, из-за отмены системы туристы вскоре начнут искать новые маршруты. Эксперт уточнил, что на данный момент курортные отели адаптируются к новым условиям с помощью гибридных моделей обслуживания или спецпакетов.

В ноябре прошлого года президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих может плохо сказываться не только на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях — например, открыть несколько небольших ресторанов.

Ранее в Союзе туриндустрии назвали вбросом сообщения об отмене all inclusive в Турции.