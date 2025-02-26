В России предложили применить опыт Китая для борьбы с игроманией молодежи

Бороться с зависимостью молодежи от видеоигр можно с помощью практики их замедления на каком-то моменте, считает врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин. В качестве успешного примера использования такого подхода он в беседе с НСН привел опыт Китая.

Перегожогин напомнил, что диагноза «игромания» в МКБ нет, поэтому и точная статистика по количеству страдающих от такой зависимости неизвестна — данные колеблются от 5% до 50%.

«Правда, наверное, где-то посередине. Но это все равно весьма большие цифры», — отметил врач.

В Китае замедление видеоигр оказалось весьма успешной практикой и помогло снизить уровень зависимости, а значит, ее можно внедрить и в России в комплексе охранительных мер, считает психиатр.

Также специалист призвал российских родителей контролировать время, которое их дети проводят перед экранами мониторов или телевизоров. По его словам, достаточно одного года бесконтрольного использования компьютера, чтобы у ребенка развивалась зависимость, а если изначально есть склонность, то на это нужно еще меньше времени. Нужно ввести жесткие ограничения по использованию компьютеров и приставок, а если справиться своими силами не удается, то необходимо обратиться к врачу, считает Пережогин. Сегодня принято считать, что при игровой зависимости задействуются в процессе те же рецепторы, что и при наркотической зависимости, заключил он.

Аналитики ранее выяснили, что внутриигровые покупки геймеров в России превысили траты на приобретение копий самих игр. В среднем геймеры тратят на покупку в игре от 500 до 1 тыс. рублей, а активные — чуть более 2,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее родителей предупредили о признаках подростковой игромании.