Глава Курчатова рассказал об обеспечении безопасности местной АЭС

Власти приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности в городе Курчатове в Курской области и на расположенной здесь атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал глава населенного пункта Игорь Корпунков, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас в приграничном регионе по-прежнему наблюдается непростая оперативная обстановка. По словам Корпункова, текущая ситуация не могла не отразиться на жизни в Курчатове и работе местной АЭС.

«Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», — подчеркнул глава города.

11 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что ночью в небе над Курском и Курчатовым произошли пять и шесть взрывов соответственно. По информации журналистов, причиной послужила атака украинских дронов винтового и реактивного типов.

17 марта глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что успешное наступление военнослужащих страны в Курской области снизило риск инцидентов вокруг расположенной в регионе атомной электростанции. Однако полностью угроза не исчезла, поэтому никакой речи о снижении уровня защиты АЭС пока идти не может.

Ранее дипломат обвинила европейские страны в игнорировании атак Украины на российские АЭС.