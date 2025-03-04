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Российский дипломат заявил об игнорировании Евросоюзом украинских атак на российские АЭС

Дипломат Ульянов: ЕС игнорирует попытки ВСУ атаковать Курскую и Смоленскую АЭС
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Управление коммуникаций Курской АЭС

Европейский союз игнорирует регулярные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую и Смоленскую атомные электростанции. Об этом, ссылаясь на выступление постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что страны Евросоюза выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность в связи с полетами российских дронов вокруг подконтрольных Киеву АЭС. Ульянов подчеркнул, что Российская Федерация никогда не совершала атаки с помощью беспилотников на ядерные объекты Украины и места, где проживают работники украинской атомной промышленности.

Постпред России указал, что в заявлении Евросоюза ничего не говорится об атаках дронов ВСУ на Запорожскую АЭС, прилегающую промышленную зону с важными объектами инфраструктуры, а также на Энергодар, где проживают сотрудники станции и члены их семей.

По словам Ульянова, Евросоюз подходит к вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности избирательно, на основе политических предпочтений. Авторы заявления ЕС озабочены ядерной безопасностью на одних атомных объектах и совершенно равнодушны к ядерной безопасности на других атомных станциях. Применять такой подход к ядерной и радиационной безопасности совершенно недопустимо.

13 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы в последующем обменять ее на Запорожскую АЭС.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.

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