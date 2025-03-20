Площадь пожара на кубанской нефтебазе сократилась до 3,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на кубанской нефтебазе сократилась с 4,25 тыс. до 3,7 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования», — говорится в сообщении.

В работах принимают участие 406 человек. К борьбе с огнем привлечено 157 единиц техники.

18 марта президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.