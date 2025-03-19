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Удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа

Военкор Коц: удар ВСУ по Кубани стал ответом на договоренности Путина и Трампа
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Reuters/РИА Новости

Удар украинских войск по нефтебазе в Краснодарском крае стал их ответом на предварительные договоренности российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа о перемирии. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

«Это, судя по всему, ответ [президента Украины Владимира] Зеленского на инициативу об «энергетическом перемирии»», — отметил журналист.

По его мнению, украинский лидер мог обидеться на то, что президенты США и РФ достигли каких-то договоренностей без его участия. В то же время Коц задался риторическим вопросом «о чем вообще можно договариваться с Зеленским».

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. К текущему моменту площадь возгорания достигла 1 700 квадратных метров.

Ранее украинских военных заподозрили в применении ракеты «Длинный Нептун» при ударе по Краснодарскому краю.

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