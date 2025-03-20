Следователи проведут расследование по факту атаки дронов на Саратовскую область

ТАСС: СК РФ проведет расследование по факту атаки БПЛА в Саратовской области

Следователи Следственного комитета России проведут расследование после атаки украинских беспилотников в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В ведомстве заявили, что установят детали инцидента, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Утром 20 марта два детских сада и школа, а также городская больница получили небольшие повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Энгельс. Пострадали два человека.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины также атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 20 марта силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 132 украинских беспилотника, из них 54 — над Саратовской областью.

Ранее больница в Саратовской области перестала принимать пациентов после атаки БПЛА.