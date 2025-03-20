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Стала известна доля россиян, сохраняющих номер при смене оператора

ВЦИОМ: почти четверть россиян пробовали сменить оператора связи, сохранив номер
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Почти четверть (23%) жителей России пробовали в течение последних двух лет сменить мобильного оператора, сохранив свой номер телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что 98% опрошенных россиян знают о такой возможности. Шести из десяти (60%) респондентов, которые пытались сменить оператора с сохранением номера, удалось это сделать, 5% из них не смогли оставить старый номер.

У 10% участников опроса, пытавшихся сменить оператора, столкнулись с временной потерей связи. 8% отметили, что им названивали сотрудники, которые уговаривали не менять оператора.

Интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился с 27 февраля по 4 марта 2025 года. В нем приняли участие 2 тысячи человек со всей России, достигшие 18 лет.

До этого сообщалось, что Минцифры обязали находящихся в России иностранных граждан регистрироваться в Единой биометрической системе при покупке сим-карты, чтобы было меньше серых сим-карт на рынке.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь и интернет.

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