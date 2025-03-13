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В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются затопления из-за паводка

Гидрометцентр: затопления весной ожидаются более чем в 25 регионах РФ
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МЧС Приморского края

Затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Высокая вероятность затоплений прогнозируется в населенных пунктах в пойме реки Большой Черемшан Ульяновской области, на реках Лугань и Нагольная в ЛНР, в пойме Тобола в Курганской области, в поймах Туры и Ницы в Свердловской области, в поймах Камы и еще шести рек в Пермском крае, в поймах Самары и Большой Кинели в Оренбургской области, в бассейне Ишима.

Риску подтопления также могут подвергнуться десять районов Омской области, прибрежные территории на реках Обь, Чапша, Чарыш, Алей, Чумыш, Бурла и Кулунда в Алтайском крае, а также населенные пункты и участки на реке Обь в Новосибирской и Томской областях. Затопления ожидаются на реке Мрас-Су в Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в случае выпадения дождей возникнет угроза резкого повышения уровня воды на реках в Иркутской области, Красноярском крае, Абакане, Хакасии, Якутии. Возможно затопление поймы в Забайкальском крае и Бурятии.

Кроме того, подтопления возможны в Ленинградской, Тверской, Калининградской, Самарской областях, Башкортостане, Хабаровском крае, Приморье, на Камчатке, Чукотке и Сахалине, добавили в Гидрометцентре.

До этого в МЧС спрогнозировали сильные паводки в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что февраль 2025 года стал третьим в рейтинге самых теплых за всю историю.

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