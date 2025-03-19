В Минусинске жители четырех улиц эвакуируются из-за угрозы подтопления

Власти Минусинска призвали жителей четырех улиц эвакуироваться в связи с угрозой подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что покинуть свои дома попросили жителей Канской, Садовой, Хвастанцева и Подгорной улиц.

Как заявили в прокуратуре региона агентству ТАСС, в настоящий момент уже эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

18 марта в Главном управлении МЧС РФ по Республике Башкортостан заявили, что в двух районах региона на фоне паводка затопило 49 придомовых территорий. Речь идет об участках в Архангельском и Ишимбайском районах.

13 марта в Гидрометцентре заявили, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

В ведомстве рассказали, что в случае выпадения дождей возникнет угроза резкого повышения уровня воды на реках в Иркутской области, Красноярском крае, Абакане, Хакасии, Якутии. Возможно затопление поймы в Забайкальском крае и Бурятии.

Ранее глава МЧС рассказал о прогнозе по пожарам и весеннему паводку в России.