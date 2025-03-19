Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минусинске жители четырех улиц эвакуируются из-за угрозы подтопления

Власти Минусинска призвали жителей к эвакуации из-за угрозы подтопления

Власти Минусинска призвали жителей четырех улиц эвакуироваться в связи с угрозой подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что покинуть свои дома попросили жителей Канской, Садовой, Хвастанцева и Подгорной улиц.

Как заявили в прокуратуре региона агентству ТАСС, в настоящий момент уже эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

18 марта в Главном управлении МЧС РФ по Республике Башкортостан заявили, что в двух районах региона на фоне паводка затопило 49 придомовых территорий. Речь идет об участках в Архангельском и Ишимбайском районах.

13 марта в Гидрометцентре заявили, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

В ведомстве рассказали, что в случае выпадения дождей возникнет угроза резкого повышения уровня воды на реках в Иркутской области, Красноярском крае, Абакане, Хакасии, Якутии. Возможно затопление поймы в Забайкальском крае и Бурятии.

Ранее глава МЧС рассказал о прогнозе по пожарам и весеннему паводку в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами