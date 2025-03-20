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Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Саратовскую область

Бусаргин: женщина пострадала в результате атаки БПЛА на больницу в Энгельсе
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Пресс-служба губернатора Саратовской области/РИА Новости

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Энгельсской городской клинической больнице № 1 пострадала женщина. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе.

17 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе полностью ликвидировано.

Пожар на территории НПЗ в Туапсе начался в ночь на 14 марта после атаки БПЛА. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Возгорание распространилось более чем на четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В тушении участвовали 188 человек и 55 единиц спецтехники.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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