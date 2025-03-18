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Глава МЧС рассказал о прогнозе по пожарам и весеннему паводку в России

Куренков: прогноз по пожарам и весеннему паводку в РФ неблагоприятный
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МЧС Приморского края

Прогноз весеннего половодья и пожаров в России неблагоприятный, риски высокие, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что об этом говорят анализ снегозапасов, предварительный прогноз весеннего половодья и пожарной опасности.

Куренков добавил, что в южных регионах и европейской части России реки освободились от льда гораздо раньше, а в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове.

В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям, отметил глава МЧС.

До этого в Гидрометцентре заявили, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

В ведомстве рассказали, что в случае выпадения дождей возникнет угроза резкого повышения уровня воды на реках в Иркутской области, Красноярском крае, Абакане, Хакасии, Якутии. Возможно затопление поймы в Забайкальском крае и Бурятии.

Ранее сообщалось, что февраль 2025 года стал третьим в рейтинге самых теплых за всю историю.

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