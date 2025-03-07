Молдавский оппозиционер пообещал открыть аналог Русского дома

Молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть на базе политического блока «Победа» аналог Русского дома в Кишиневе, который молдавские власти планируют к закрытию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у блока «Победа» более 1300 первичных ячеек.

«На базе каждой первичной ячейки мы создадим Русский дом», — заявил он.

В МИД Молдавии ранее заявили о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. После этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

Также сообщалось, что послу Молдавии в России Лилиану Дарию вручили ноту с требованием объяснить непринятие верительных грамот посла Российской Федерации в Молдавии со стороны президента Майи Санду.

Ранее стало известно, что оппозиция Молдавии будет добиваться отставки президента Санду.