Муфтий Татарстана заявил об изъятии сомнительной религиозной литературы из СИЗО и колоний

Во всех СИЗО и колониях Татарстана изъята сомнительная религиозная литература

Во всех СИЗО и исправительных колониях Татарстана изъята сомнительная религиозная литература. Об этом сообщил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, передает РИА Новости.

«Там (в СИЗО и колониях. — «Газета.Ru») организованы и активно действуют библиотеки, фонд которых состоит из проверенных книг ИД «Хузур» нашего духовного управления. Для РФ это уникальный опыт», — сказал муфтий.

В январе в Совете Федерации заявили, что зарубежные спецслужбы через неправительственные организации (НПО) пытаются использовать национальный и религиозный факторы для дестабилизации политической ситуации в России. Сенаторы отметили, что недруги страны делают ставку на использование информационных технологий и многоуровневые кампании по информационному вмешательству.

До этого в Симферополе была закрыта нелегальная школа, которая работала под видом мусульманского просвещения. По данным Telegram-канала «Mash на волне», учреждение работало под управлением Таврического муфтията, а его лидеров не раз штрафовали за распространение экстремистских материалов.

Ранее участника религиозного объединения в Приморье осудили на три года условно.