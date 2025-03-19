Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муфтий Татарстана заявил об изъятии сомнительной религиозной литературы из СИЗО и колоний

Во всех СИЗО и колониях Татарстана изъята сомнительная религиозная литература
close
Depositphotos

Во всех СИЗО и исправительных колониях Татарстана изъята сомнительная религиозная литература. Об этом сообщил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, передает РИА Новости.

«Там (в СИЗО и колониях. — «Газета.Ru») организованы и активно действуют библиотеки, фонд которых состоит из проверенных книг ИД «Хузур» нашего духовного управления. Для РФ это уникальный опыт», — сказал муфтий.

В январе в Совете Федерации заявили, что зарубежные спецслужбы через неправительственные организации (НПО) пытаются использовать национальный и религиозный факторы для дестабилизации политической ситуации в России. Сенаторы отметили, что недруги страны делают ставку на использование информационных технологий и многоуровневые кампании по информационному вмешательству.

До этого в Симферополе была закрыта нелегальная школа, которая работала под видом мусульманского просвещения. По данным Telegram-канала «Mash на волне», учреждение работало под управлением Таврического муфтията, а его лидеров не раз штрафовали за распространение экстремистских материалов.

Ранее участника религиозного объединения в Приморье осудили на три года условно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами