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Участника религиозного объединения в Приморье осудили на три года условно

В Приморье участника ячейки иеговистов осудили на три года условно
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае осудили на три года условно участника религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья в официальном Telegram-канале.

По данным суда, с ноября 2021 по апрель 2023 года мужчина из закрытого территориально-административного образования Фокино занимался организационной деятельностью, направленной на продолжение работы религиозной организации и привлекал туда новых участников.

«Помогал новым членам религиозной группы и лицам, привлекаемым в религиозную группу, в изучении данной литературы; активно участвовал в проводимых с членами религиозной группы собраниях религиозной организации, в том числе осуществлял их личное проведение путем видео-конференц-связи», — говорится в сообщении.

Мужчину осудили по ч. 2 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») на три года условно, с испытательным сроком.

Также в январе 2025 года житель Крыма получил срок за призывы к экстремизму. Суд установил, что мужчина совершил пять таких эпизодов. В период с 13 сентября 2022 года по 8 июля 2024 года 37-летний крымчанин оставлял текстовые комментарии в одном из каналов в Telegram.

Ранее жителя Запорожской области задержали за подготовку теракта.

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