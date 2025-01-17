В Симферополе закрыли незаконную религиозную исламскую школу

В Симферополе была закрыта нелегальная школа, которая работала под видом мусульманского просвещения. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

«Преподавательскую деятельность развернул так называемый Таврический муфтият. Его лидеров не раз штрафовали за распространение экстремистских материалов», — говорится в публикации.

«Mash на волне» пишет, что указанная организация не имела никакого отношения к Духовному управлению мусульман, также у организации не было соответствующего разрешения на оказание образовательных услуг. Школу закрыли, организаторы получили очередное административное наказание.

В декабре депутат Госдумы, историк Михаил Матвеев заявил, что имперский флаг с коловратом могут признать экстремистским, если изображенный на нем символ похож на свастику. Поводом для обсуждения символа стал инцидент, когда школьник из Тольятти принес на урок имперский флаг с изображением правостороннего коловрата. В результате учитель назвала подростка нацистом. Мать ребенка вызвали в школу, общение было снято на видео.

Ранее в Москве осудили мужчину, который опубликовал в соцсетях экстремистскую символику.