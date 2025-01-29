В СФ заявили, что зарубежные спецслужбы пытаются использовать религию для дестабилизации

Зарубежные спецслужбы через неправительственные организации (НПО) пытаются использовать национальный и религиозный факторы для дестабилизации политической ситуации в России. Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации, передает ТАСС.

В докладе говорится, что для дестабилизации политической системы России зарубежные спецслужбы пытаются максимально использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни везде, где это возможно.

Сенаторы отмечают, что недруги России делают ставку на использование информационных технологий и многоуровневые кампании по информационному вмешательству.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что в России была признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций.

17 января Минюст РФ обновил реестр нежелательных организаций. В список вошли Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США, фонд «Помоги героям Украины» (Help Heroes Of Ukraine) и «Международный альянс за свободу вероисповедания» (Religious Freedom or Belief Alliance).

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.