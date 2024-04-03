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В МИД России назвали необъективным доклад комиссии ООН по пыткам

Захарова: доклад комиссии ООН по пыткам военных не отличается объективностью

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Доклад комиссии ООН по правам человека на Украине не отличается объективностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

По ее словам, более 95% информации в нем «подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых «оккупированных украинских», как они это называют, «территориях», включая Крым».

Дипломат считает, что для придания докладу видимой сбалансированности в документ включили информацию о пытках российских военных.

30 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что доклад ООН по пыткам российских солдат на Украине нельзя считать серьезным расследованием или адекватным отражением реальности. По его словам, формулировки в докладе расплывчаты, что может быть связано с невозможностью полностью выгородить Киев.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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