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В МИД раскритиковали доклад ООН по пыткам российских солдат на Украине

Мирошник заявил, что доклад ООН по пыткам нельзя считать серьезным расследованием

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Доклад ООН по пыткам российских солдат на Украине нельзя считать серьезным расследованием или адекватным отражением реальности. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.

«Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, в том числе таким структурам, как УВКПЧ, потому что они достаточно сильно политизированы и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал», — заявил Мирошник.

Российский дипломат отметил, что формулировки в докладе расплывчаты, что может быть связано с невозможностью полностью выгородить Украину. Поэтому УВКПЧ было вынуждено по политическим причинам взять только часть данных, которые компрометируют Украину.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю хорошо известно о военных преступлениях, которые совершает Украина.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать недавно опубликованные данные ООН о том, что на Украине пытают российских военнопленных.

Ранее в ООН сообщили о нарушениях против гражданских лиц украинскими силовиками.

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