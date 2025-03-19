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Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи

Хинштейн: из Суджи эвакуировали 101-летнюю женщину
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Telegram-канал Александр Хинштейн

Из Суджи эвакуировали 101-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны — Ольгу Михайловну Минченко. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн, который навестил женщину в больнице.

По его словам, пенсионерка почти не слышит и плохо ходит, но очень радуется цветам. Хинштейн рассказал, что Ольгу Михайловну заберет в Курск племянница из Тулы. Дома бабушку ждут внуки и правнуки.

«Ольга Михайловна хорошо помнит Великую Отечественную, которая началась в день ее рождения. Спасала людей, хотя по ним в упор открывали огонь, бросали в овраг, избивали. Отец воевал, а девчонка Оля осталась за старшую из всех трех детей в семье», — написал глава региона.

До этого сообщалось, что из населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезли 508 человек, из них 16 — дети. Часть эвакуированных, как уточнял Хинштейн, находятся в пунктах временного размещения. Некоторые жители пока разместились у родственников.

16 марта стало известно, что бойцы группировки войск «Север» эвакуировали около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных, из освобожденной Суджи в Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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