Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн рассказал об эвакуации взрослых и детей из приграничных районов

Хинштейн: из освобожденных частей Курской области вывезли еще 508 человек
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что часть эвакуированных находятся в пунктах временного размещения. Некоторые жители пока находятся у родственников.

16 марта сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» эвакуировали около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных, из освобожденной Суджи в Курской области.

По данным Минобороны РФ, украинские военные наносили удары по жилым домам с помощью артиллерии и беспилотников. Теперь российские военнослужащие эвакуируют гражданских лиц, выживших при оккупации Суджи ВСУ. Бойцы «Севера» вывезли в безопасное место около 40 человек, в том числе тех, кому тяжело передвигаться.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от украинских военных, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами