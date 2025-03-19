Хинштейн рассказал об эвакуации взрослых и детей из приграничных районов

Хинштейн: из освобожденных частей Курской области вывезли еще 508 человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что часть эвакуированных находятся в пунктах временного размещения. Некоторые жители пока находятся у родственников.

16 марта сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» эвакуировали около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных, из освобожденной Суджи в Курской области.

По данным Минобороны РФ, украинские военные наносили удары по жилым домам с помощью артиллерии и беспилотников. Теперь российские военнослужащие эвакуируют гражданских лиц, выживших при оккупации Суджи ВСУ. Бойцы «Севера» вывезли в безопасное место около 40 человек, в том числе тех, кому тяжело передвигаться.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от украинских военных, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.