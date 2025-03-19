Предприятиям в белгородском приграничье рекомендовали купить бронеавтомобили

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что предприятия, расположенные вблизи границы с Украиной, перейдут в режим работы дежурных бригад, а крупные и средние компании должны будут закупить бронированные автомобили.

Глава региона заявил, что компании в приграничных районах активно приобретают и устанавливают системы радиоэлектронной борьбы на свои автомобили, но этого недостаточно. Гладков предложил вынести на заседание оперативного штаба решение об обязательном оснащении крупных и средних предприятий бронированными автомобилями, исходя из количества дежурных бригад.

18 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин и пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Белгородской области.