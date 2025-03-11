Многоэтажный дом загорелся в Подмосковье после атаки беспилотника ВСУ

В городе Раменское в Московской области после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины начался пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Местные жители отметили, что дрон попал в дом. Произошел пожар на балконе последнего этажа здания. Других подробностей не приводится.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 11 марта и утром этого дня силы ПВО сбили на подлете к столице 65 беспилотников. Один из них врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на Домодедовской улице.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.